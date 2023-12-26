Грилиш рассказал, какого выступать под руководством Гвардиолы в «Манчестер Сити»

Вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш рассказал, сложно ли играть за команду Хосепа Гвардиолы в этом сезоне.

«Не знаю, может быть, да. Я не уверен, это сложный вопрос. С качествами Пепа быть тренером — это фантастическое чувство. Но это также очень сложно, как вы можете себе представить», — цитирует Грилиша Sky Sport.

«Манчестер Сити» в сезоне-2022/23 завоевал требл: победа в Лиге чемпионов, в английской премьер-лиге и в Кубке Англии.

В этом сезоне Грилиш участвовал в 20 играх за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.