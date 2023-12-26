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Сегодня, 09:18

Тен Хаг оценил игру воспитанника «МЮ» Камбвалы

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением об игре 19-летнего защитника команды Вилли Камбвала. Он провел 84 минуты в матче с «Вест Хэмом» (0:2).

«Вилли показал, что он способный парень. У него большое будущее. Конечно, ему нужно много работать над собой, но его потенциал виден невооруженным глазом. Я доволен его игрой», — цитирует тренера журналист Фабрицио Романо.

Камбвала — воспитанние академии «Манчестер Юнайтед». По итогам 18 туров чемпионата Англии «красные дьяволы» набрали 28 баллов и занимают восьмое место в турнирной таблице.

ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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