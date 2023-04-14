Гуренко назвал факторы, которые повлияют на то, чтобы Холанн стал обладателем «Золотого мяча»

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мнением о нападающем «Манчестер Сити» Эрлине Холанне.

«Мне кажется, тут многое будет зависеть от того, как будет выступать его сборная. Потому что лучших игроков мира все равно часто признают после мундиалей. Понятно, что с Норвегией Холанну не получится что-либо выиграть, тогда нужно чтобы он с «Манчестер Сити» взял трофей Лиги чемпионов. Ему нужна определенная стабильность. Я считаю, что у него есть все задатки, чтобы стать лучшим игроком мира», — приводит слова Гуренко «Евро-Футбол.Ру».

22-летний норвежец в текущем сезоне сыграл 39 матчей, в которых отметился 45 голам и отдал 6 результативных передач.