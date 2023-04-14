Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 17:21

Экс-игрок «Эвертона» оправдан по делу о сексуальных преступлениях против детей спустя два года после ареста

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист «Эвертона» оправдан по делу о сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних. Он был арестован в 2021 году.

Как сообщает Goal, полиция Большого Манчестера заявила, что игрок, имя которого не может быть раскрыто по юридическим причинам, был оправдан и не будет подвергаться дальнейшим следственным действиям.

«Следственная группа и Королевская прокурорская служба пришли к выводу, что доказательства, имеющиеся в настоящее время, не соответствуют требованиям, указанным в кодексе для прокуратуры. Полиция Большого Манчестера стремится расследовать обвинения, чтобы обеспечить наилучшие возможные результаты для всех вовлеченных лиц, и будет продолжать работать с партнерскими агентствами, чтобы обеспечить поддержку людей в ходе расследования и после него» — приводит заявление полиции Goal.

В июле 2021 года «Эвертон» объявил об отстранении одного из игроков до окончания полицейского расследования. The Sun сообщал, что футболист клуба чемпионата Англии арестован по подозрению в преступлениях на сексуальной почве в отношении детей.

Источник: Goal
ФК Эвертон
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Квяту выдадут «Ламборгини». Россиянин станет заводским пилотом в гонках на выносливость
Макдэвиду не хватило одного гола до повторения рекорда Овечкина
Медведев допустил исчезновение Польши в случае войны России и НАТО
«РИА Новости»: под Херсоном российские военные захватили поставленный ВСУ танк Leopard
Предсказавший кризис 2008 года Рубини прогнозирует рецессию в экономике США
Американский экономист предупредил о кредитном коллапсе в США
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гуренко назвал факторы, которые повлияют на то, чтобы Холанн стал обладателем «Золотого мяча»

Гвардиола рассказал о настрое «Манчестер Сити» на остаток сезона АПЛ