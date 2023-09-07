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Сегодня, 14:40

Гвардиола, Клопп и Артета претендуют на звание лучшего тренера АПЛ в августе

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
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Английская премьер-лига опубликовала имена кандидатов на премию лучшему тренеру лиги в августе.

На награду претендуют Микель Артета («Арсенал»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Дэвид Мойес («Вест Хэм») и Анже Постекоглу («Тоттенхэм»).

Имя победителя будет объявлено после завершения голосования, которое будет длиться до 11 сентября.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
Микель Артета
Юрген Клопп
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1
 Ман. Сити 4 4 0 0 11-2 12
2
 Тоттенхэм 4 3 1 0 11-4 10
3
 Ливерпуль 4 3 1 0 9-3 10
4
 Вест Хэм 4 3 1 0 9-4 10
5
 Арсенал 4 3 1 0 8-4 10
6
 Брайтон 4 3 0 1 12-6 9
7
 Кр. Пэлас 4 2 1 1 5-4 7
8
 Брентфорд 4 1 3 0 8-5 6
9
 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
10
 Астон Вилла 4 2 0 2 8-9 6
11
 МЮ 4 2 0 2 5-7 6
12
 Челси 4 1 1 2 5-5 4
13
 Фулхэм 4 1 1 2 4-10 4
14
 Ньюкасл 4 1 0 3 7-7 3
15
 Вулверхэмптон 4 1 0 3 4-8 3
16
 Борнмут 4 0 2 2 4-8 2
17
 Шеффилд Юн. 4 0 1 3 4-7 1
18
 Эвертон 4 0 1 3 2-8 1
19
 Лутон Таун 3 0 0 3 2-9 0
20
 Бернли 3 0 0 3 3-11 0
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38 тур
16.09 14:30
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 - : -
16.09 17:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
16.09 17:00
Фулхэм – Лутон Таун
 - : -
16.09 17:00
МЮ – Брайтон
 - : -
16.09 17:00
Тоттенхэм – Шеффилд Юн.
 - : -
16.09 17:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
16.09 19:30
Эвертон – Арсенал
 - : -
17.09 16:00
Борнмут – Челси
 - : -
17.09 18:30
Ньюкасл – Брентфорд
 - : -
18.09 21:45
Нот. Форест – Бернли
 - : -
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