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Сегодня, 02:56

Гвардиола: «Матч с «Арсеналом» в АПЛ будет финалом»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы в матче 31-го тура АПЛ против «Лестера» (3:1) поделился ожиданиями от встречи с «Арсеналом».

«Как я уже говорил раньше, главное — побеждать и еще раз побеждать. «Арсенал» в этом сезоне невероятно успешен, я не думаю, что они потеряют много очков, и мы не должны отставать. Для нас было важно подойти к матчу с «Арсеналом» с победой, и следующий матч АПЛ будет финалом. Это финал, после которого нужно будет сыграть еще больше финалов. Если мы проиграем эту игру, гонка будет практически закончена.

Мы должны занять эту позицию, чтобы подобраться ближе к «Арсеналу». Мы хотим воспользоваться этой возможностью, зная, насколько это будет сложно, но до этого у нас есть шанс выйти в полуфинал Лиги чемпионов и финал Кубка Англии», — приводит слова Гвардиолы BBC Sport.

«Манчестер Сити» отстает от «Арсенала» на 3 очка. Очный матч пройдет 26 апреля в Манчестере.

Хосеп Гвардиола
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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