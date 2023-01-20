Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 02:33

Гвардиола назвал три вещи, которых не хватает «Манчестер Сити»

Евгений Козинов
Корреспондент
Хосеп Гвардиола.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (3:2) в матче 7-го тура чемпионата Англии.

— Мы должны лучше готовиться к матчам, — сказал Гвардиола в эфире Sky Sports. — Не могу отрицать, что мы сейчас очень счастливы, но на самом деле далеки от той команды, какой были раньше. Не с точки зрения игры, мы играли хорошо, но есть много вещей, каких не хватает. Мы позволили соперникам забить первыми, а второй гол — это просто смешно. Сегодня нам повезло, но если мы не изменимся, будем терять очки.

— Итак, каких вещей не хватает?

— Страсть, огонь и желание победить с первой минуты. Наши болельщики молчали 45 минут.

— А потом освистали в перерыве.

— Они освистали нас, потому что мы проигрывали, но во втором тайме «Сити» играл хорошо, у нас было больше моментов.

«Манчестер Сити» идет на втором месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 42 очка. «Тоттенхэм» располагается на пятой строчке — 33 очка.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус 2
Монца 1
Матч завершен

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Променял на актрису: как распалась семья чемпионки мира по пятиборью и актера Павла Трубинера
Малкин набрал 3 очка в проигранном матче «Питтсбурга» против «Оттавы»
Рогов рассказал о локальном наступлении ВС РФ в Запорожской области
В Иране обозначили позицию Тегерана по вхождению в состав РФ новых регионов
В Киеве признали убийство переговорщика Киреева ошибкой спецслужб Украины
Путин по традиции окунулся на Крещение в прорубь в Подмосковье
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Манчестер Сити» одержал победу над «Тоттенхэмом». Команда Гвардиолы проигрывала 0:2 после первого тайма