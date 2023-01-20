Гвардиола назвал три вещи, которых не хватает «Манчестер Сити»

Сегодня, 02:33
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (3:2) в матче 7-го тура чемпионата Англии.
— Мы должны лучше готовиться к матчам, — сказал Гвардиола в эфире Sky Sports. — Не могу отрицать, что мы сейчас очень счастливы, но на самом деле далеки от той команды, какой были раньше. Не с точки зрения игры, мы играли хорошо, но есть много вещей, каких не хватает. Мы позволили соперникам забить первыми, а второй гол — это просто смешно. Сегодня нам повезло, но если мы не изменимся, будем терять очки.
— Итак, каких вещей не хватает?
— Страсть, огонь и желание победить с первой минуты. Наши болельщики молчали 45 минут.
— А потом освистали в перерыве.
— Они освистали нас, потому что мы проигрывали, но во втором тайме «Сити» играл хорошо, у нас было больше моментов.
«Манчестер Сити» идет на втором месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 42 очка. «Тоттенхэм» располагается на пятой строчке — 33 очка.
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