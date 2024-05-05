Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 08:28

Гвардиола объяснил замену Холанна в матче «Ман Сити» с «Вулверхэмптоном»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал замену нападающего Эрлинга Холанна в матче 36-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (5:1). В этой встрече норвежец отметился четырьмя голами.

«Эрлиг был огорчен заменой, я его понимаю. Его не устраивала работа арбитра, который не реагировал на нарушения против него. A сделал это, чтобы он успокоился», — цитирует испанца BBC.

В нынешнем сезоне на счету норвежца 36 голов и шесть голевых передач в 41 матче. «Манчестер Сити» с 82 очками занимает второе место в таблице Премьер-лиги. Команда отстает от «Арсенала» на один балл, но имеет игру в запасе.

Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
0
Читайте также
Вратарь Сергей Мурашов рассказал о будущих планах и любви к чтению
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме (Израиль) состоится 4 мая
В Чебоксарах девятилетняя школьница перевела мошенникам 1,3 млн рублей
Кордоба губил моменты, Сафонов пошел забивать, «Краснодар» окончательно потерял веру в себя. Что случилось в матче «Краснодар» - «Ахмат»
В Японии осенью планируют начать тесты препарата для выращивания зубов
В Нью-Йорке прошло шествие в память о ветеранах Второй мировой войны
Популярное видео
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Гвардиола оценил игру Холанна в матче «Сити» против «Вулверхэмптона»