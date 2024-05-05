Гвардиола оценил игру Холанна в матче «Сити» против «Вулверхэмптона»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о покере нападающего Эрлинга Холанна в матче 36-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (5:1).
«Эрлинг снова в деле. Второй и четвертый голы были очень классными. В прошедшей встрече Холанн был невероятен. Счастлив, что он вернулся с голами в важный отрезок сезона», — цитирует тренера BBC.
В нынешнем сезоне Холанн провел 41 матч во всех турнирах. На счету норвежского бомбардира 36 забитых мячей и шесть голевых передач. Его трансферная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.
«Манчестер Сити» набрал 82 очка в 35 матчах и находится на второй строчке в таблице АПЛ. У команды есть один матч в запасе. Первое место занимает «Арсенал» с 83 баллами в 36 играх, третье — «Ливерпуль» (75 очков в 35 матчах).