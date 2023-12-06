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Сегодня, 09:30

Гвардиола – об экспертах АПЛ: «Невилл никогда не брал АПЛ 4 раза подряд, а Каррагер вообще не выигрывал чемпионат»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Хосеп Гвардиола.
Фото AFP
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на критику со стороны бывших игроков сборной Англии, которые сейчас работают экспертами на британском телевидении.

«Гари Невилл знает, как трудно бывает, иначе он бы выиграл четыре АПЛ подряд в лучшие времена «Манчестер Юнайтед». Но он не делал этого. Возможно, они обвиняют нас в самоуспокоенности, потому что они в «Юнайтед» сами чувствовали самоуспокоенность.

Мика Ричардс не выигрывал четыре АПЛ подряд, а Джейми Каррагер не выиграл ни одного титула. Никогда, никогда. Этого никогда не случалось.

Когда мы теряем очки, люди говорят: «Вы теряете очки в матчах с «Ливерпулем», «Челси» и «Тоттенхэмом» – какая катастрофа». Это «Челси», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» – чего люди ожидают? Чтобы мы набрали 120 очков и были на 20 впереди?

За семь лет я много раз это слышал. Если мы не выигрываем, это самоуспокоенность. Если мы проигрываем в полуфинале, у нас нет характера», – приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

«Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии в трех последних сезонах. В текущем розыгрыше АПЛ «горожане» с 30 очками занимают третье место в турнирной таблице после 14 матчей.

 

 

Гари Невилл
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
Джейми Каррагер
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