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Сегодня, 06:47

Артета: «Арсенал» показал свои лучшие качества в матче с «Лутоном»

Евгений Козинов
Корреспондент
Микель Артета.
Фото Reuters
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Лутоном» (4:3) в матче 15-го тура чемпионата Англии.

«Я очень счастлив. Мы знали, что здесь будет большая битва. «Арсенал» сам усложнил себе задачу, пропустив голы. Дух команды, то, как мы боролись, показали лучшие качества в нужные моменты и не сдавались. Мы показали это и сегодня получили награду. Иногда нужно отдать должное сопернику. Огромный комплимент «Лутону», это был сложный матч. Я очень доволен командой. Сегодня я действительно счастливый тренер», — цитирует BBC Артету.

«Арсенал» с 36 очками лидирует в турнирной таблице. «Лутон Таун» — на 17-й строчке (9 очков).

Деклан Райс. Гол Райса на 7-й добавленной минуте принес «Арсеналу» победу над «Лутоном»
Футбол
Лутон Таун
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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