Гвардиола — о пенальти в ворота «Эвертона»: «Я не знаю правил»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал назначение пенальти в ворота соперников в гостевом матче 19-го тура АПЛ против «Эвертона» (3:1).

На 64-й минуте игры главный судья Джон Брукс назначил 11-метровый удар за игру рукой полузащитника «Эвертона» Амаду Онана в своей штрафной площади. Пенальти реализовал форвард «горожан» Хулиан Альварес.

«Я не знаю правил. Здесь был пенальти, там не был. Если вы поедете в Европу, то там совсем другие правила. Может быть, когда-нибудь футбольные власти прояснят это», — цитирует Гвардиолу BBC со ссылкой на Amazon Prime.

«Манчестер Сити» набрал 37 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице. «Эвертон» идет на 17-й строчке — 16 очков.