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Сегодня, 16:57

Гвардиола рассказал, какую команду считает лучшей в мире по выходу из обороны в атаку

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что считает «Брайтон» лучшей командой мира по выходу из обороны в атаку.

«Брайтон» — лучшая команда мира по выходу из обороны. Сейчас нет команды, которая лучше доводит мяч от вратаря до последней четверти поля", — цитирует Гвардиолу City Xtra.

После 28 матчей «Брайтон» с 46 очками занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. По ходу сезона команду возглавил итальянский специалист Роберто де Дзерби, сменивший Грэма Поттера.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Манчестер Сити
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