Гвардиола рассказал, какую команду считает лучшей в мире по выходу из обороны в атаку

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что считает «Брайтон» лучшей командой мира по выходу из обороны в атаку.

«Брайтон» — лучшая команда мира по выходу из обороны. Сейчас нет команды, которая лучше доводит мяч от вратаря до последней четверти поля", — цитирует Гвардиолу City Xtra.

После 28 матчей «Брайтон» с 46 очками занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. По ходу сезона команду возглавил итальянский специалист Роберто де Дзерби, сменивший Грэма Поттера.