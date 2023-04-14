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Сегодня, 16:55

Главный тренер «Челси» Лэмпард поделился мнением о будущем Канте

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о будущем полузащитника команды Н'Голо Канте.

«Я буду держаться подальше от этой темы, это дело клуба. Я знаю все плюсы от его участия в матчах и минусы от его отсутствия, потому что нам не хватало его в моем первом сезоне. На фоне травмы мы должны наблюдать за ним. Его выступления в Мадриде (0:2 в ЛЧ против «Реала») и против «Ливерпуля» (0:0) не стали менее впечатляющими», — приводит слова Лэмпарда Goal.

Ранее сообщалось, что руководство «аристократов» готово предложить 32-летнему игроку новый контракт. Канте играет за «Челси» с 2016 года. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне он сыграл за синих 5 матчей. С августа 2022 года по март 2023 он не играл из-за травмы подколенного сухожилия.

Источник: Goal
Н`Голо Канте
Фрэнк Лэмпард
ФК Челси
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