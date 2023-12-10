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Сегодня, 19:34

Гвардиола рассказал, почему Холанн не сыграл против «Лутона»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Эрлин Холанн.
Фото Reuters
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал отсутствие форварда «горожан» Эрлина Холанна в заявке на матч с «Лутон Таун» (2:1) в 16-м туре АПЛ.

«У него стрессовая реакция кости стопы. После последней игры против «Астон Виллы» (0:1) он почувствовал боль и не может играть. Я не знаю, сколько займет восстановление. День за днем, неделя за неделей – посмотрим, что произойдет.

Эрлин был очень важен с тех пор, как перешел, это точно. Но по ходу сезона мы сталкиваемся с подобными вещами. Травмы, дисквалификации и другие проблемы. Мы должны адаптироваться», – приводит слова Гвардиолы BBC.

В текущем сезоне 23-летний норвежец провел 22 матча во всех турнирах, забил 19 мячей и сделал 5 результативных передач. Он идет на первом месте в гонке лучших бомбардиров АПЛ.

Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
Футбол
Лутон Таун
ФК Манчестер Сити
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