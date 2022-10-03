Гвардиола сравнил Холанна и Месси

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, в чем заключается разница между нападающим «горожан» Эрлином Холанном и форвардом «ПСЖ» Лионелем Месси.

«Эрлину, возможно, нужны все его товарищи по команде, чтобы добиться высоких результатов. Но когда Эрлин делает это, он невероятен. Месси же привык делать все самостоятельно», — приводит слова Гвардиолы 101greatgoals.

В текущем сезоне нападающий «Манчестер Сити» провел 8 матчей в АПЛ, в которых забил 14 голов и сделал 3 результативные передачи. Месси сыграл в 9 матчах французской лиги 1. На его счету 5 забитых мячей и 7 результативных передач.