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Сегодня, 16:50

Полузащитник «Интера» Брозович находится в сфере интересов «Ливерпуля»

Иван Шитик
Корреспондент

«Ливерпуль» следит за полузащитником «Интера» Марсело Брозовичем, сообщает Liverpool Echo.

В конце прошлого сезона у Брозовича оставалось несколько недель до истечения контракта с «Интером», но хорват подписал новое соглашение и остался в клубе, хотя в его трансфере на правах свободного агента были заинтересованы несколько команд.

В данный момент Брозович залечивает травму, из-за которой может не сыграть до старта чемпионата мира в Катаре.

Контракт 29-летнего хорвата с «Интером» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Марсело Брозович
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ливерпуль
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