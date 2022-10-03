Полузащитник «Интера» Брозович находится в сфере интересов «Ливерпуля»

«Ливерпуль» следит за полузащитником «Интера» Марсело Брозовичем, сообщает Liverpool Echo.

В конце прошлого сезона у Брозовича оставалось несколько недель до истечения контракта с «Интером», но хорват подписал новое соглашение и остался в клубе, хотя в его трансфере на правах свободного агента были заинтересованы несколько команд.

В данный момент Брозович залечивает травму, из-за которой может не сыграть до старта чемпионата мира в Катаре.

Контракт 29-летнего хорвата с «Интером» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.