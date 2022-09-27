Харри Кейну осталось забить 3 гола, чтобы побить рекорд Руни и стать лучшим бомбардиром сборной Англии

Нападающий сборной Англии Харри Кейн реализовал пенальти в матче Лиги наций против Германии (3:3).

Этот гол стал для форварда 51-м в составе национальной команды.

Кейн занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Англии, уступая лишь Уэйну Руни (53).

Также игра против Германии стала для Кейна 50-й с капитанской повязкой в составе национальной команды. Форвард стал пятым футболистом в истории сборной Англии, достигшим этой отметки. Выше него распологаются Бобби Мур и Билли Райт (оба — 90), Брайан Робсон и Дэвид Бекхэм (59).