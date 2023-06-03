Каземиро: «Не удивлюсь уходу Винисиуса из «Реала»

Полузащитник сборной Бразилии и «Манчестер Юнайтед» Каземиро поддержал соотечественника и бывшего одноклубника Винисиуса Жуниора.

«Я огорчен, что расисты все еще существуют. Ла лига должна принять меры, ведь Винисиус страдает от этого не первый раз. Я рад, что он выступает за «Реал», но меня не удивит его уход», — передает слова хавбека TNT Sports

«Реал» в 35-м туре испанской ла лиги в гостях проиграл «Валенсии» (0:1). По ходу матча Винисиус неоднократно подвергался расистским оскорблениям со стороны болельщиков хозяев. Из-за этого встреча прерывалась во втором тайме.

После игры бразилец раскритиковал ла лигу за проявления расизма, а «Реал» подал жалобу в прокуратуру в связи с оскорблениями своего игрока. 23 мая стало известно, что троих болельщиков «Валенсии» арестовали после инцидента.