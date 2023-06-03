Хавбек «Челси» Канте может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

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Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает Goal.
По информации издания, в услугах футболиста заинтересован один из представителей чемпионата Саудовской Аравии, чье название пока что не разглашается.
Канте выступает за «Челси» с 2016 года. Контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2023 года.
32-летний француз пропустил большую часть сезона из-за травмы подколенного сухожилия.
В текущем сезоне он сыграл всего 9 матчей за «Челси» в АПЛ, отдав одну результативную передачу.