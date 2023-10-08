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Сегодня, 17:14

Хавбек «Вест Хэма» Пакета заявил, что «Милан» всегда будет в его сердце

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Вест Хэм» Лукас Пакета рассказал об отношении к «Милану». Футболист выступал за миланцев с 2019 по 2020 год.

«Сегодня «Милан» — это хорошая команда, которая выиграла чемпионство и играет в Лиге чемпионов. У команды есть все необходимое для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Мы говорим о втором по величине клубе в мире, который всегда будет в моем сердце», — приводит слова Пакета RMC Sport.

26-летний бразилец в этом сезоне АПЛ провел 7 матчей, забив 1 гол и сделав 1 ассист.

ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Милан
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