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Сегодня, 17:30

«Арсенал» — «Манчестер Сити»: прямая трансляция матча АПЛ (видео)

Матч АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити» начнется в 18:30 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Манчестер Сити».
Фото Reuters
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«Арсенал» на своем поле сыграет против «Манчестер Сити» в рамках 8-го тура чемпионата Англии в воскресенье, 8 октября. Матч пройдет на стадионе Emirates Stadium в Лондоне, Англия. Начало — в 18:30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния АПЛ будут доступны в разделе «Матч-центр» сайта «СЭ». Смотреть бесплатно видеотрансляцию матча «Арсенал» — «Манчестер Сити» можно в социальной сети «ВКонтакте».

Англия. Премьер-лига. 8-й тур
08 окт, 18:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Манчестер Сити

«Арсенал» идет на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 17 очков. «Манчестер Сити» располагается на второй строчке в чемпионате Англии, набрав 18 очков.

Последняя очная игра соперников закончилась со счетом 1:1.

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Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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