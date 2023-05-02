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Сегодня, 13:25

Хаверц — об уходе Тухеля из «Челси»: «Вы добиваетесь успеха с тренером, а его увольняют»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Челси» Кай Хаверц высказался о провале лондонцев в этом сезоне.

«Все, что могло пойти не так, пошло для нас не так в этом году. Сезон начался относительно спокойно. У нас сменился владелец, что стало большой переменой для клуба.

А затем был уволен Томас Тухель, что, конечно, всегда имеет значение в такой команде. Вы добиваетесь успеха с тренером, а его ни с того ни с сего увольняют", — цитирует Хаверца Daily Mail.

Тухель тренировал «Челси» с 2021 по 2022 годы. Под его руководством лондонцы стали победителями Лиги чемпионов в сезоне-2020/21. В сентябре прошлого года «Челси» объявил об увольнении немецкого специалиста. Вместо него команду возглавил Грэм Поттер, который покинул клуб уже в апреле этого года. Сейчас временным тренером «Челси» является Фрэнк Лэмпард.

После 32 матчей «Челси» с 39 очками занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ. «Синие» проиграли в 5 последних матчах во всех турнирах.

Футбол
ФК Челси
Кай Хаверц
Томас Тухель
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