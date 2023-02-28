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Холанн: «Мбаппе на два года старше меня? Это безумие!»

Холанн поделился мнением о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе
Виктория Кравченко
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн рассказал, что думает о французском нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе. Он считает его одним из лучших игроков мира и удивлен его результатам в столь молодорм возрасте.

«Есть так много хороших игроков, и Килиан — один из них. Он такой сильный! Французам так повезло, что он играет за сборную. Я бы хотел, чтобы он играл за Норвегию, но это не так. Он невероятный игрок. Он такой быстрый и такой сильный. Мбаппе на два года старше меня? Это безумие! Иногда приходится напоминать себе, что он еще десять лет будет играть на высшем уровне. Феноменально», — цитирует Холанна RMC Sport.

В нынешнем сезоне лиги 1 Мбаппе участвовал в 21 матче, забив 17 голов и сделав 3 результативные передачи. Также на его счету 7 голов в 7 матчах Лиги чемпионов.

Килиан Мбаппе
Эрлин Холанн
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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