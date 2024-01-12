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Холанн не сыграет с «Ньюкаслом» 13 января — норвежец пропустит девятый матч «Манчестер Сити» подряд

Руслан Минаев
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн пропустит матч с «Ньюкаслом» в 21-м туре чемпионата Англии.

Информацию об этом подтвердил главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола. Также предстоящий матч пропустят полузащитник Джек Грилиш и защитник Джон Стоунз.

«Джек [Грилиш] болеет. Надеюсь, сегодня вернется [в расположение команды]. Эрлин [Холанн] и Джон [Стоунз] — вне игры. Кажется, это весь список», — цитирует испанца пресс-служба клуба.

Холанн пропустит 9-й матч «Ман Сити» во всех турнирах. Из-за травмы стопы, полученной в матче с «Астон Виллой», норвежец не играет с 6 декабря.

Матч «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» пройдет 13 января. Начало — в 20.30.

Джек Грилиш
Джон Стоунс
Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
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