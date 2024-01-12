Сегодня, 20:01
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн пропустит матч с «Ньюкаслом» в 21-м туре чемпионата Англии.
Информацию об этом подтвердил главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола. Также предстоящий матч пропустят полузащитник Джек Грилиш и защитник Джон Стоунз.
«Джек [Грилиш] болеет. Надеюсь, сегодня вернется [в расположение команды]. Эрлин [Холанн] и Джон [Стоунз] — вне игры. Кажется, это весь список», — цитирует испанца пресс-служба клуба.
Холанн пропустит 9-й матч «Ман Сити» во всех турнирах. Из-за травмы стопы, полученной в матче с «Астон Виллой», норвежец не играет с 6 декабря.
Матч «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» пройдет 13 января. Начало — в 20.30.