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Сегодня, 15:37

Холанн рассказал, что в юности вдохновлялся игрой Криштиану Роналду

Эрлин Холанн.
Фото AFP
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн сообщил, что в юности был увлечен игрой португальского форварда Криштиану Роналду.

«Помню, что всегда смотрел за Роналду, за его движениями в штрафной: он делал два-три движения, прежде чем ворваться в зону, в которой хотел оказаться. Это что-то вроде дуэли с защитниками. Важно идеально выбрать время. И пас должен быть хорошим. Если не будет хорошей подачи, ты не сможешь забить головой. Вдохновлял меня еще кто-то помимо Роналду? Он — главный. То, как он двигался, как развивал свою манеру игры. Помните, как он играл в «Манчестер Юнайтед», а затем в первые годы в «Реале»? Невероятно, что он делал, а также то, как забивал голы. Все дело в незаметных перемещениях в штрафной и способности обманывать защитников», — приводит слова норвежского футболиста TV2.no.

23-летний Холанн в сезоне-2023/24 провел 18 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи.

38-летний Криштиану Роналду — трехкратный обладатель «Золотого мяча» по версии France Football, лучший футболист мира по версии ФИФА ( 2008, 2016, 2017).

Криштиану Роналду
Эрлин Холанн
Футбол
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