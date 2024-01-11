Холанн рассказал, кого считает лучшим нападающим по открываниям

Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн назвал лучшего нападающего в мире по открываниям.

«Я наблюдаю за множеством нападающих, за тем, как они двигаются, когда мяч находится у «десятки» команды. Лучшим в мире в этом компоненте является Джейми Варди», — отметил футболист.

Варди с 2012 года выступает за «Лестер». В текущем сезоне 37-летний форвард провел 19 матчей за команду во всех турнирах, отметился 7 голами и 1 результативной передачей.

Варди является чемпионом Англии сезона-2015/16, обладателем Кубка и Суперкубка страны (2021).