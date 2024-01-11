Жена игрока «Манчестер Сити» Уокера выгнала его из дома

Жена защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера Энни Килнер пять месяцев назад выгнала супруга из дома, сообщает Daily Mail.

По данным источника, у пары произошло несколько публичных ссор и после этого Килнер перестала впускать Уокера на территорию их особняка, который стоит 2,4 миллиона фунтов стерлингов (более 3 миллионов долларов). Предполагается, что на данный момент 33-летний футболист живет в квартире в центре Манчестера и навещает детей по договоренности.

Уокер и Килнер находятся в отношениях с 2010 года. У пары трое сыновей: Роман (2011), Риан (2016) и Рейн (2017). В мае 2019 года они расставались, но позже снова сошлись, а летом 2020 года обручилась.

Защитник с 2017 года играет за «Манчестер Сити», контракт рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне Уокер провел 27 матчей и отдал 2 голевые передачи.