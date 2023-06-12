Холанн стал лучшим игроком «Манчестер Сити» в сезоне-2022/23

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн признан лучшим футболистом клуба в сезоне-2022/23, сообщила пресс-служба «горожан».

22-летний норвежец провел 53 матча во всех турнирах, забил 52 гола и сделал 9 результативных передач. Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в июле 2022 года, сезон-2022/23 стал для него дебютным в Англии.

Ранее Холанн был признан лучшим футболистом и лучшим молодым игроком сезона в АПЛ, а также стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.

В сезоне-2022/23 «Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда также сделала требл — АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ.