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21 марта, 14:26

Холанн занимает второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков АПЛ

Виктория Кравченко
Эрлин Холанн.
Фото Reuters
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Форвард сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлин Холанн занял второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Англии, сообщает L'Equipe. Его оклад составляет 1,9 миллиона евро.

На первом месте располагается одноклубник норвежца, полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне (2,02 миллиона евро в месяц).

Третью и четвертую строчку делят форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах и хавбек «Манчестер Юнайтед» Каземиро (1,77 миллиона евро). Пятый — защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан (1,72 миллиона евро).

В этом сезоне 23-летний Холанн провел 34 матча в АПЛ, забил 29 голов и сделал 6 результативных передач.

После 28 туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 63 очка и расположился на третьей строчке турнирной таблице.

Кевин де Брейне
Мохамед Салах
Эрлин Холанн
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
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