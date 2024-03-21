Пике: «У Холанна большой потенциал, но до Месси и Роналду ему далеко»

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике оценил потенциал форварда «Манчестер Сити» Эрлина Холанна.

«Думаю, у него большой потенциал, но ему предстоит пройти долгий путь, чтобы достичь уровня Месси и Криштиану. Он должен выиграть так же много трофеев, делая это в течение 15, 17, 20 лет, и это непросто. Он очень молодой и перспективный игрок, у него большой потенциал, но все же я считаю, что ему далеко до этих двоих», — заявил Пике.

23-летний Холанн — двукратный чемпион Австрии, чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, а также победитель Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. Он является рекордсменом АПЛ по голам за сезон (36).

В текущем сезоне норвежец провел 34 матча за «Манчестер Сити» во всех турнирах, отметившись 29 голами и 6 результативными передачами.