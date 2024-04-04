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Сегодня, 03:52

Гвардиола рассказал, почему Холанн и де Брейне не сыграли с «Астон Виллой»

Евгений Козинов
Корреспондент
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Астон Виллой» (4:1) в матче 31-го тура чемпионата Англии.

«Мы провели действительно хорошую игру, месяц назад на «Вилла Парк» они были лучше. Сегодня мы были лучше. Мы упустили много моментов, но много создали. «Сити» показал хорошую игру, много создавал и мог забить больше голов.

Отдых Холанна и де Брейне? Они могли играть и давать отдых другим игрокам. Нам нужны свежие игроки, а у нас был матч с «Арсеналом» всего три дня назад. Нам это было нужно, потому что этого требует календарь», — цитирует BBC Гвардиолу.

«Манчестер Сити» набрал 67 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла» идет на четвертой строчке — 59 очков.

 
Фил Фоден. «Манчестер Сити» разгромил «Астон Виллу»
Кевин де Брейне
Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
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