Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 00:17

«Манчестер Сити» разгромил «Астон Виллу»

Евгений Козинов
Корреспондент
Фил Фоден.
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Манчестер Сити» переиграл «Астон Виллу» в матче 31-го тура чемпионата Англии — 4:1. Встреча прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере.

На 11-й минуте Родри открыл счет. В середине первого тайма гостям удалось отыграться благодаря голу Джона Дюрана. Перед перерывом Фил Фоден вывел горожан вперед, а во втором тайме он забил еще два мяча и довел счет до крупного.

«Манчестер Сити» набрал 67 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла» идет на четвертой строчке — 59 очков.

Англия. Премьер-лига. 31-й тур
03 апр, 22:15. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
4:1
Астон Вилла
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Манчестер Сити
Фил Фоден
1
0
Читайте также
Многие российские спортсмены отказываются от Олимпиады 2024
Анвар Гатиятулин может возглавить «Ак Барс» вместо «Сибири»
ФРГ и США отвергли идею Макрона об отказе от «красных линий» в отношениях с РФ
Абаскаль не собирается уходить даже после провала, а Педро — супер и уровень Малкома. Что произошло после матча «Спартак» - «Зенит» в Кубке России
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Самый старый мужчина в мире умер в возрасте 114 лет в Венесуэле
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Арсенал» обыграл «Лутон» и вышел на первое место в АПЛ