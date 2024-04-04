«Манчестер Сити» разгромил «Астон Виллу»

«Манчестер Сити» переиграл «Астон Виллу» в матче 31-го тура чемпионата Англии — 4:1. Встреча прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере.

На 11-й минуте Родри открыл счет. В середине первого тайма гостям удалось отыграться благодаря голу Джона Дюрана. Перед перерывом Фил Фоден вывел горожан вперед, а во втором тайме он забил еще два мяча и довел счет до крупного.

«Манчестер Сити» набрал 67 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла» идет на четвертой строчке — 59 очков.