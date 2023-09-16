Гвардиола рассказал о своем состоянии после операции на спине

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своем состоянии после операции на спине.

«Мне становится лучше. Доктор проделал хорошую работу, и со временем все будет улучшаться. Было странно не присутствовать на матчах, но сейчас все в порядке», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

52-летний специалист вернулся в расположение клуба 13 сентября. В августе он перенес операцию из-за проблем со спиной и пропустил два матча команды в АПЛ: с «Шеффилд Юнайтед» (2:1) и с «Фулхэмом» (5:1).

16 сентября «Манчестер Сити» на выезде сыграет против «Вест Хэма». Начало матча — в 17.00 по московскому времени.