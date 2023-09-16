Гвардиола: «Стоунс, Грилиш и Ковачич не смогут принять участие в матче с «Вест Хэмом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о травмированных игроках команды.

«Джон Стоунс и Джек Грилиш травмированы. Они не смогут принять участие в матче с «Вест Хэмом». Также я не думаю, что они будут готовы к игре с «Црвеной Звездой» в Лиге чемпионов, но мы будем наблюдать за ними. У Джека мышечная травма, у Джона ситуация лучше, но у него все еще есть проблемы с мышцами. У Матео Ковачича тоже мышечная травма, и он также не сможет принять участие в матче», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

По итогам четырех туров АПЛ «горожане» возглавляют турнирную таблицу, набрав 12 очков. 16 сентября «Манчестер Сити» на выезде сыграет против «Вест Хэма». Начало матча — в 17.00 по московскому времени.