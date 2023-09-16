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Сегодня, 10:26

Гвардиола: «Стоунс, Грилиш и Ковачич не смогут принять участие в матче с «Вест Хэмом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о травмированных игроках команды.

«Джон Стоунс и Джек Грилиш травмированы. Они не смогут принять участие в матче с «Вест Хэмом». Также я не думаю, что они будут готовы к игре с «Црвеной Звездой» в Лиге чемпионов, но мы будем наблюдать за ними. У Джека мышечная травма, у Джона ситуация лучше, но у него все еще есть проблемы с мышцами. У Матео Ковачича тоже мышечная травма, и он также не сможет принять участие в матче», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

По итогам четырех туров АПЛ «горожане» возглавляют турнирную таблицу, набрав 12 очков. 16 сентября «Манчестер Сити» на выезде сыграет против «Вест Хэма». Начало матча — в 17.00 по московскому времени.

Джек Грилиш
Джон Стоунс
Матео Ковачич
Хосеп Гвардиола
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Сити
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 4 4 0 0 11-2 12
2
 Тоттенхэм 4 3 1 0 11-4 10
3
 Ливерпуль 4 3 1 0 9-3 10
4
 Вест Хэм 4 3 1 0 9-4 10
5
 Арсенал 4 3 1 0 8-4 10
6
 Брайтон 4 3 0 1 12-6 9
7
 Кр. Пэлас 4 2 1 1 5-4 7
8
 Брентфорд 4 1 3 0 8-5 6
9
 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
10
 Астон Вилла 4 2 0 2 8-9 6
11
 МЮ 4 2 0 2 5-7 6
12
 Челси 4 1 1 2 5-5 4
13
 Фулхэм 4 1 1 2 4-10 4
14
 Ньюкасл 4 1 0 3 7-7 3
15
 Вулверхэмптон 4 1 0 3 4-8 3
16
 Борнмут 4 0 2 2 4-8 2
17
 Шеффилд Юн. 4 0 1 3 4-7 1
18
 Эвертон 4 0 1 3 2-8 1
19
 Лутон Таун 3 0 0 3 2-9 0
20
 Бернли 3 0 0 3 3-11 0
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34 тур
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37 тур
38 тур
16.09 14:30
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 - : -
16.09 17:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
16.09 17:00
Фулхэм – Лутон Таун
 - : -
16.09 17:00
МЮ – Брайтон
 - : -
16.09 17:00
Тоттенхэм – Шеффилд Юн.
 - : -
16.09 17:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
16.09 19:30
Ньюкасл – Брентфорд
 - : -
17.09 16:00
Борнмут – Челси
 - : -
17.09 18:30
Эвертон – Арсенал
 - : -
18.09 21:45
Нот. Форест – Бернли
 - : -
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