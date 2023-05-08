Гвардиола: «Гюндоган — один из лучших игроков, которых я тренировал»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о хавбеке своей команды Илкае Гюндогане.

«Гюндоган — очень умный и конкурентоспособный футболист. Поверьте, это один из лучших игроков, которых я когда-либо тренировал в своей карьере. Это топ-игрок», — приводит слова Гвардиолы итальянский журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

В составе «Манчестер Сити» футболист выступает с июля 2016 года. Его действующее соглашение рассчитано до конца этого сезона.

В текущем сезоне он провел 29 матчей в АПЛ, отметившись 6 голами и 4 ассистами.

«Сити» набрал 82 очка и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» идет на второй строчке с 81 очком, сыграв на один матч больше.