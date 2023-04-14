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Сегодня, 18:36

Гвардиола: «Если мы проиграем «Лестеру», то не станем чемпионами»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем матче 31-го тура АПЛ, где его команда сыграет против «Лестера».

«Стабильность — залог успеха. Наши хорошие матчи были очень, очень хорошими, но мы не были стабильны. Если мы потеряем очки в предстоящих играх, то не завоюем титул. Если мы проиграем завтра, то не станем чемпионами. Если выиграем, сохраним шансы обойти «Арсенал», но нельзя забывать, что мы отстаем на шесть очков от команды, которая редко допускала осечки в течение сезона и играет только раз в неделю, то есть имеет больше времени для восстановления и анализа», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 67 очков за 29 туров. «Арсенал» опережает «горожан» на шесть очков, сыграв на один матч больше.

Встреча подопечных Гвардиолы против «Лестера» состоится завтра, 15 апреля, начало — 19.30 мск.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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ФК Манчестер Сити
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