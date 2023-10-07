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Ибрагимович назвал единственную причину срыва перехода в «Арсенал»

Руслан Минаев
Златан Ибрагимович.
Фото Global Look Press
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Шведский нападающий Златан Ибрагимович рассказал, как едва не перешел в «Арсенал».

По словам форварда, трансфер сорвался из-за его нежелания явиться на просмотр.

Переговоры шли во время выступлений Ибрагимовича в «Мальме» с 1999 по 2001 год.

«Когда я был молод, мной интересовались многие клубы, и одним из них был «Арсенал».

Итак, я пришел в офис господина Арсена Венгера, и это был большой ажиотаж, потому что я увидел всех этих игроков, Бергкампа, Анри, я увидел Юнгберга, я увидел Виейру и подумал: «Черт, это сильно». Я наблюдал за ними по телевизору, а на прошлой неделе играл ими в PlayStation.

Позже я пришел в офис к Венгеру и он спросил: «Чего ты хочешь?». Он хотел узнать меня, увидеть меня в деле. Ведь он не покупает игроков просто так, он хочет посмотреть на них. В клубе даже была готова футболка с 9-м номером. Они сказали: «Мы хотим, чтобы ты остался на просмотр в течение двух недель».

Я не участвую в просмотрах. Вы либо хотите меня, либо нет. Иначе зачем я здесь? «Нет, ты должен прийти», — говорили они. «Нет-нет, вы не понимаете, я не участвую в просмотрах». Вот и все, с тех пор я больше никогда не был в «Арсенале», — сказал Ибрагимович в интервью Пирсу Моргану.

В 2001 году шведский форвард перешел в «Аякс».

В разговоре с Морганом Ибрагимович рассказал об одном из первых разговоров с Хосепом Гвардиолой, во время выступления в «Барселоне».

Златан Ибрагимович
ФК Арсенал (Лондон)
Арсен Венгер
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