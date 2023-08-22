Игрок «Челси» Чуквуэмека пропустит полтора месяца из-за травмы колена

Полузащитник «Челси» Карни Чуквуэмека выбыл из-за травмы левого колена.

Пресс-служба клуба сообщает, что 19-летний англичанин был прооперирован в понедельник вечером и скоро приступит к восстановлению. По информации Фабрицио Романо, Чуквуэмека пропустит около шести недель.

Полузащитник получил травму в матче 2-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:3). Чуквуэмека в этой игре забил первый гол во взрослом футболе.