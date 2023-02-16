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Сегодня, 20:26

Инвесторы из Катара близки к приобретению контрольного пакета акций «Манчестер Юнайтед»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Инвесторы из Катара близки к приобретению контрольного пакета акций «Манчестер Юнайтед», сообщает катарский журналист Мохаммед Аль-Кааби.

По данным источника, после отказа владельцев «Ливерпуля» продавать контрольный пакет акций клуба, превышающий 49 процентов всех акций и позволяющий принимать какие-либо управленческие решения, все внимание переключилось к «Манчестер Юнайтед». Остались считанные шаги до объявления о приобретении представителями Катара контрольного пакета акций английского клуба.

Ранее сообщалось, что заявку на покупку «Манчестер Юнайтед» подал британский миллиардер Джим Рэтклифф. Также информировалось, что Илон Маск может стать владельцем клуба.

Действующими владельцами «МЮ» являются браться Глейзер — Аврам и Джоэл. Они приобрели клуб в 2005 году за 1,34 миллиарда долларов США.

Источник: Журналист Мохаммед Аль-Кааби
ФК Манчестер Юнайтед
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