И.о. главного тренера «Саутгемптона»: «Мы хорошо поработали для того, чтобы обыграть «Челси»

Исполняющий обязанности главного тренера «Саутгемптона» Рубен Селлес прокомментировал победу над «Челси» (1:0) в матче 24-го тура чемпионата Англии.

«Я был уверен, что мы сможем обыграть «Челси». Мы готовились к этому всю неделю. «Саутгемптон» выглядел собранным. У нас фантастическая команда. Мы хорошо поработали, чтобы подготовиться к игре и выиграть ее. Они были великолепны в каждую минуту.

Нам не нужно смотреть на «Лидс», «Эвертон» или кого-то вокруг нас, мы просто смотрим на себя. Мы знаем, что мы делаем. Дело в нас и в том, насколько хорошо мы можем выступать в каждой игре», — приводит слова Селлеса ВВС.

Также и. о. главного тренера «Саутгемптона» заявил, что хотел бы получить эту работу на постоянной основе.

«Я бы хотел получить эту работу на постоянной основе. Это не секрет. Я не думаю об этом, я готовлю команду», — сказал Селлес.

«Саутгемптон» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице АПЛ (18 очков). Команда прервала серию из трех поражений подряд.