0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 17:49

Источник: «Арсенал» скорее всего, выиграет трансферную борьбу за Райса у «Челси»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Вест Хэма» должен присоединиться к «Арсеналу» в летнее трансферное окно, сообщает The Times.

По информации источника, «канониры» уверены, что что они выиграют трансферную борьбу за игрока. Клуб готов отдать за хавбека порядка 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» готов расстаться с Райсом за 110 миллионов евро.

24-летний полузащитник играет за «молотобойцев» с лета 2013 года. Контракт между сторонами истекает в 2024 году.

В текущем сезоне он принял участие в 30 матчах за «Вест Хэм», забил два гола и отдал 3 результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 80 миллионов евро.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Челси
2
Обсудить
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«К шоу невозможно было готовиться». Авербух — о болезни Костомарова
Хет-трик Капризова принес «Миннесоте» победу над «Коламбусом»
Минобороны: российские военные пресекли попытку массированной атаки дронов на Крым
Хугербитс предсказал миру мегаземлетрясение магнитудой 8,5 в марте
Пригожин сообщил, что десятки тысяч бойцов ВСУ оказывают сопротивление в Артемовске
В Минфине РФ прокомментировали индексацию социальных пенсий на 3,3% с 1 апреля
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Продажа «Манчестер Юнайтед» может затянуться до конца сезона

19-летний полузащитник «Бристоля» Скотт заинтересовал клубы АПЛ. Гвардиола назвал его «невероятным игроком»