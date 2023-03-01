Источник: «Арсенал» скорее всего, выиграет трансферную борьбу за Райса у «Челси»

Полузащитник «Вест Хэма» должен присоединиться к «Арсеналу» в летнее трансферное окно, сообщает The Times.

По информации источника, «канониры» уверены, что что они выиграют трансферную борьбу за игрока. Клуб готов отдать за хавбека порядка 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» готов расстаться с Райсом за 110 миллионов евро.

24-летний полузащитник играет за «молотобойцев» с лета 2013 года. Контракт между сторонами истекает в 2024 году.

В текущем сезоне он принял участие в 30 матчах за «Вест Хэм», забил два гола и отдал 3 результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 80 миллионов евро.