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Сегодня, 11:51

Продажа «Манчестер Юнайтед» может затянуться до конца сезона

Ана Горшкова
Корреспондент
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Процесс продажи «Манчестер Юнайтед» может затянуться до конца сезона.

Как сообщает The Guardian, семья Глейзеров, владеющая клубом, может согласиться на продажу клуба по компромиссной цене, но в целом среди владельцев в данный момент царит нерешительность. У каждого из шести членов семьи есть свои планы относительно сделки.

В связи с этим вероятность того, что «МЮ» будет продан в течение месяца, сильно снизилась. Сделка может быть оформлена ближе к концу сезона.

Ранее информировалось, что Глейзеры хотят получить около 6 миллиардов фунтов. На приобретение «Юнайтед» претендуют катарский шейх Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани, предложивший 4,5 миллиарда евро, и британский миллиардер Джим Рэтклифф.

17 февраля наступил дедлайн по сбору предложений от потенциальных покупателей «Юнайтед».

Источник: The Guardian
ФК Манчестер Юнайтед
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