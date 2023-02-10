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Сегодня, 13:44

Источник: «Челси» согласовал контракт с защитником Тиаго Силвой

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник Тиаго Силва согласовал новый контракт с «Челси», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, лондонский клуб достиг полной договоренности с центральным защитником об условиях нового контракта. Срок соглашения будет рассчитан до июня 2024 года.

Бразильский футболист выступает за синих с 2020 года. Вместе с клубом он выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

В текущем сезоне 38-летний Силва провел за «Челси» 24 матча и отдал две результативные передачи.

Тиагу Силва
Футбол
ФК Челси
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