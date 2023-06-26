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Сегодня, 18:02

Источник: Ковачич подпишет контракт с «Манчестер Сити» до 2027 года

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Челси» Матео Ковачича в скором времени станет игроком «Манчестер Сити», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, контракт хорвата с «горожанами» будет рассчитан до 2027 года. На прошлой неделе футболист успешно прошёл медицинское обследование.

Сообщается, что «Манчестер Сити» заплатит «Челси» 29 миллионов евро и 6 миллионов в качестве бонусов.

В сезоне-2022/23 29-летний хорват провел 37 матчей за «Челси» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.

Матео Ковачич
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
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