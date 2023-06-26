Месси — фаворит «Золотого мяча» по версии Goal

Издание Goal опубликовало обновленный рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча» — 2023.

Главным претендентом остался аргентинский нападающий Лионель Месси, который провел сезон-2022/23 за «ПСЖ». Вместе с командой он стал чемпионом Франции, а вместе со сборной — чемпионом мира. Второе место сохранил за собой форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн, который в сезоне-2022/23 оформил требл (АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ).

В топ-5 также входят нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, вингер «Реала» Винисиус Жуниор и хавбек «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне.

Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» — 2023:

1. Лионель Месси («Интер Майами»)

2. Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»)

3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

4. Винисиус Жуниор («Реал»)

5. Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»)

6. Родри («Манчестер Сити»)

7. Илкай Гюндоган («Барселона»)

8. Виктор Осимхен («Наполи»)

9. Роберт Левандовски («Барселона»)

10. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»)