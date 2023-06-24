Источник: «Манчестер Сити» согласовал условия контракта с защитником Гвардиолом

«Манчестер Сити» согласовал условия личного контракта с защитником «Лейпцига» Йошко Гвардиолом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы проведут переговоры насчет потенциального трансфера в скором времени. Немецкий клуб планирует получить с продажи футболиста не менее 100 миллионов евро.

В «Лейпциге» хотят, чтобы хорват стал самым дорогим центральным защитником в истории футбола.

21-летний Гвардиол выступает за «Лейпциг» с лета 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

В прошедшем сезоне Гвардиол провел за «Лейпциг» 41 матч во всех турнирах и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 75 миллионов евро.