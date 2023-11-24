Канчельскис планирует посетить могилу Бобби Чарльтона в декабре

Бывший полузащитник английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис планирует посетить могилу чемпиона мира 1966 года, трехкратного чемпиона Англии и обладателя Кубка чемпионов в составе этой команды Бобби Чарльтона в декабре.

«Пока не посетил могилу Бобби Чарльтона, я нахожусь в отпуске. Думаю, что в декабре посещу. У меня там еще первый сын похоронен, поэтому обязательно заеду и туда, и к Чарльтону», — приводит слова Канчельскиса ТАСС.

Бобби Чарльтон считается одним из величайших футболистов всех времен, он выиграл чемпионат мира, Кубок европейских чемпионов (ныне Лига чемпионов), первый дивизион Англии, Кубок Англии и «Золотой мяч». За карьеру он сыграл 106 матчей за сборную Англии, забив 49 голов. На клубном уровне 17 лет провел в «Манчестер Юнайтед» — 758 матчей и 249 голов.