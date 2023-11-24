Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 15:30

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: время начала и где смотреть трансляцию матча АПЛ

Матч 13-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» начнется в 15.30 мск 25 ноября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренеры Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола.
Юрген Клопп (слева) и Хосеп Гвардиола.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

25 ноября «Манчестер Сити» на своем поле стадиона «Этихад» сыграет против «Ливерпуля» в матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча пройдет в Манчестере. Начало — в 15.30 по московскому времени.

В социальной сети «ВКонтакте» пройдет в прямом эфире бесплатная видеотрансляция матча АПЛ «Ман Сити» — «Ливерпуль».

Следить за ключевыми событиями противостояния «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

Команда Юргена Клоппа занимает второе место в АПЛ с 27 баллами. Коллектив из Манчестера, который тренирует Хосеп Гвардиола, лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии с 28 очками.

В последний раз команды встречались 1 апреля 2023 года. Тогда «Ман Сити» одержал победу над «Ливерпулем» (4:1) в 29-м туре АПЛ.

Чемпионат Англии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
0
Читайте также
Фигурист Грицаенко считает, что спортивная пара Косторная и Куница может стать конкурентоспособной
Фигуристка Трусова рассказала, влюблена ли она сейчас
В Дублине прошли антимигрантские протесты после нападения на школьников
ФСБ задержала жителя Крыма за отправку Украине компонентов для военной авиации
Эндокринолог перечислила признаки скрытого сахарного диабета
Губернатор Чибис заявил о попытке прорыва финской границы иностранными беженцами
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Канчельскис планирует посетить могилу Бобби Чарльтона в декабре