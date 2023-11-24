25 ноября «Манчестер Сити» на своем поле стадиона «Этихад» сыграет против «Ливерпуля» в матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча пройдет в Манчестере. Начало — в 15.30 по московскому времени.

В социальной сети «ВКонтакте» пройдет в прямом эфире бесплатная видеотрансляция матча АПЛ «Ман Сити» — «Ливерпуль».

Следить за ключевыми событиями противостояния «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

Команда Юргена Клоппа занимает второе место в АПЛ с 27 баллами. Коллектив из Манчестера, который тренирует Хосеп Гвардиола, лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии с 28 очками.

В последний раз команды встречались 1 апреля 2023 года. Тогда «Ман Сити» одержал победу над «Ливерпулем» (4:1) в 29-м туре АПЛ.

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