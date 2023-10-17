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Сегодня, 13:41

Вратарь «Арсенала» Райя: «Я нахожусь в одном из самых значимых клубов мира»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Арсенала» Давид Райя высказался о своем будущем в клубе. Игрок находится в команде на правах аренды из «Брентфорда», соглашение рассчитано до лета 2024 года.

«Я нахожусь в одном из самых значимых клубов мира и играю в Лиге чемпионов — это то, о чем я мечтал. Безусловно, Артета сыграл ключевую роль. Сделка станет постоянной в 2024 году? Если бы это зависело от меня... Я бы сделал это вчера!» — приводит слова Райя инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что «канониры» смогут выкупить 28-летнего испанца за 27 миллионов евро.

В текущем сезоне Райя сыграл за «Арсенал» 6 матчей во всех турнирах, пропустил 4 гола и 4 встречи провел на ноль.

ФК Арсенал (Лондон)
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